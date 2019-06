Margarita y su ganar ganar

No estuvo afortunada Margarita Cedeño con su rejuego de palabras de que con Danilo y Leonel es perder perder y con ella ganar ganar. Fueron expresiones erráticas y con cocorícamo, por aquello de que una candidatura suya no le haría daño al país. Lo mismo de lo inoportuno de plantear que con ella las elecciones “saldrían mucho más baratas”, un día después de que se acusara a su esposo de recibir dinero por un tubo. Además de que es una falacia eso de perder perder, porque todas las mediciones revelan que un PLD unido gana. Lo de la tercera vía es un invento suyo. No existe y de surgir pasa por un pacto Danilo- Leonel. El rol de Margarita es estar quieta y con un discurso unitario, a ver si el mango gotea y cae en sus manos.