Con Hipólito hay que contar en el 2020, no porque sean buenas sus posibilidades, sino por ser una pieza clave del ajedrez electoral, tanto por lo que haga como por lo que deje de hacer, dentro o fuera del PRM. Esa convicción se me acrecentó con su alocución de ayer, una pieza general que, salvo sus críticas a los gobiernos del PLD, que no a la persona de Danilo, bien pudieron ser expresiones de cualquier candidato en los últimos 40 años. Vi al mismo Hipólito de siempre; sin ofertas nuevas y ni una pizca de renovación en su discurso. Además de que lució tímido y parco al hablar del PRM, escenario de la gran batalla a librar, al que dedicó apenas el 6% de sus palabras. Pero lo reitero, con Hipólito hay que contar.