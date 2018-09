Por los desalojos en el sector Domingo Savio, donde hay grupos que protestan y denuncian represión y falta de compensación, sentí extrañeza y me puse a indagar. En un santiamén tuve respuesta, ya que con solo escuchar a la abogada Laura Acosta, de probada capacidad y solvencia moral, supe lo que se movía. Dice ella que los desalojos son de común acuerdo con los afectados, y que la bulla es obra de gente que no estaba en el censo original y de algunos “vivos” presuntos propietarios de casuchas, que sacaron a los inquilinos y se metieron. Enterado del temple y fama de Laura Acosta, y con documentos del censo a manos y de los vídeos con la entrega de los cheques, no tuve de otra que exclamar: ¡No más preguntas, magistrada!