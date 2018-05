La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) se reunirá en el país, lo que es un trago amargo. Sé que lo hace en el marco de su 168 período de sesiones y que no aborda temas de la nación anfitriona, pero de todas formas su presencia me resulta odiosa porque de su seno han salido decisiones absurdas, como esa de que damos un trato esclavo a los haitianos, y porque entre sus miembros hay prejuicios hacia República Dominicana con la preselección de actores para fabricarnos expedientes. En sus medidas la CIDH no para mientes y, por el contrario, menosprecia los palpables esfuerzos del Gobierno por aplicar una política de protección al inmigrante, ajustada a los convenios internacionales. Volveré con el tema.