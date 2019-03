PLD: ¿reunión histórica hoy?

Luego de cinco meses el Comité Político del PLD se reúne esta noche en medio de un mar de conjeturas, pero no creo que la sangre llegue al río; a lo sumo habrá escarceos y para la prensa una sonrisa, a lo que nos tienen acostumbrados aunque por lo bajo el rancho arda. Quizá hoy no sea momento para poner las cartas sobre la mesa, pero Danilo y Leonel marchan hacia la guerra por el camino equivocado al aparentar que no ven ni oyen tanta inquina y chismes a su alrededor, por lo que me atrevo recordarles mi recomendación de 2015 cuando la división parecía inminente: para salvar al partido deben pactar como en el cuento del ciego y el sordo de Tolstoi: “Tú escuchas lo que pasa, y me lo cuentas, y yo miro lo que pasa y te lo cuento”.