Procurador electoral

Ahora que Román Jáquez, presidente del TSE, dice que urge que el Ministerio Público habilite la Procuraduría Electoral, y que el procurador Jean Alain Rodríguez responde que está en eso pero que primero tiene que capacitar y dar formación a los fiscales para tratar delitos electorales, recuerdo otro de los desaguisados de la Ley de Partidos: que esa Procuraduría Electoral sería un órgano complementario del Consejo Superior del Ministerio Público que preside Jean Alain y que coordina el director general de Persecución. Así las cosas, la sanción por crímenes y delitos electorales quedaría en un área de influencia del Gobierno y del partido oficial. No exagero; me guío por la Ley Orgánica del Ministerio Público No. 133-11.