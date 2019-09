Que la Virgen les ampare

Aspiro a que el Día de la Virgen de las Mercedes haya sido de reflexión, pero no por la leyenda que la pone del lado de los españoles para aniquilar a los indios, sino sobre lo que nos puedan deparar los 11 días que nos separan del 6 de octubre, fecha de unas primarias partidistas que darían una idea del rumbo del país en los próximos años. Al menos nada apunta a que asomará la violencia y, pese a los pataleos que se advierten, la Junta Central Electoral luce tener el control de las reglas del juego y del escrutinio. Tampoco se esperan sorpresas porque si no es Gonzalo será Leonel, y si no Hipólito es Luis. Así las cosas, al pueblo que permanezca tranquilo, porque los que tienen que encomendarse a la virgen son los políticos.