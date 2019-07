Redes esas que rinden

Me pregunto, porque no veo razón, el porqué de los constantes dimes y diretes, de ese diente por diente, el tú me tiras a mí las cajas y yo los cajones que prima en las redes sociales. No se deja pasar una con tal de llevar la contraria, y hasta se hace caso al necio que se afana en solo ver la paja en el ojo ajeno. ¿No sería más saludable para el espíritu y para la mente ignorar al que despotrica y sólo refunfuña? Hasta algunos políticos que creía serios se han dejado ganar por ese ambiente de berrinche, con lo que no inspiran confianza por la imagen de insurrectos que proyectan. Lo mejor sería soltar en banda al amargado y resentido que pulula en las redes, para que cuente el cuento a su manera si eso le hace feliz.