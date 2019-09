Una mujer para la Vice

No concuerdo con Andrés Navarro de llevar como vicepresidente, en caso de ser el candidato por el PLD, a uno de dos hombres. No por Gonzalo o Domínguez Brito, que fueron los propuestos, sino porque veo clarito que ese cargo, en el PLD, el PRM o cualquier otro partido, debe corresponder a una mujer. No por equidad de género o porque hay de sobra con la capacidad suficiente, sino por un razonamiento lógico: el 51.1%, es decir 3,793,611 de los poco más de 7,4 millones del padrón electoral, es del sexo femenino. Además, debe ser joven o de mediana edad porque el 58.8% de los votantes está entre los 18 y 45 años. Y si la propongo nada más para la vice, es porque no hay ninguna mujer en el ruedo con la posibilidad de ser presidenta.