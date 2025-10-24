Copre aumenta turbinación hidroeléctrica en 50 % ante efectos de la tormenta Melissa

Olmedo Caba, director ejecutivo del Indrhi, y Rafael Salazar, administrador de la Egehid, durante la reunión del Comité de Coordinación del Copre del viernes 24 de octubre. ( FUENTE EXTERNA )

El Comité de Operación de Presas y Embalses (Copre) informó que ese organismo da seguimiento a cada presa para asegurar su manejo adecuado en medio del complicado panorama climático provocado por la tormenta Melissa.

El Copre dio un detalle completo sobre las condiciones en las que se encuentran los distintos embalses a los que presta atención e informó que la generación eléctrica ha aumentado en un 50 por ciento.

Así lo dejó saber luego de un encuentro celebrado este viernes, el cual fue encabezado por el director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, (Indrhi), Olmedo Caba Romano y el administrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), Rafael Salazar.

Tras el encuentro se tomaron medidas acordes con el volumen de agua de cada presa, conforme a los protocolos que las rigen durante la temporada ciclónica, informa un documento de prensa del organismo.

Debido a la generación hidroeléctrica generada por los embalses ha aumentado la turbinación para aportar energía a la matriz energética nacional, ya que la solar se encuentra descompensada por el paso de la tormenta Melissa, dijo Salazar. La generación hidroeléctrica la han aumentado en un 50%.

Las presas

El titular del Indrhi, Olmedo Caba Romano, manifestó que la presa de Monción presenta un 98% de su capacidad, por lo que se le está dando un seguimiento minuto a minuto.

"Las operaciones de generación hidroeléctrica han permitido tener la presa en equilibrio por lo que en este momento no representan ningún peligro", dijo el funcionario.

"Cuando llegue a su máxima capacidad hará un vertido libre al cauce del río Yaque del Norte y, como siempre, lo anunciaremos a la población a través del Centro de Operaciones de Emergencias", indicó.

Sobre la presa de Sabaneta, ubicada en la provincia de San Juan de la Maguana, se informó que actualmente presenta un 100.7% de su volumen, por lo que mantienen la turbinación en aras del aprovechamiento de las aguas acumuladas.

Informe de Indomet

Sobre los pronósticos de lluvia para las próximas horas, indicaron que el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronostica que la cuenca del río Nizao, correspondiente a la presa de Valdesia, podría recibir aportes significativos.

Como resultado, de manera oportuna, serán suministrados los datos al Centro de Operaciones de Emergencias (COE) para la implementación de medidas en la parte baja de la cuenca.

Caba Romero y Salazar hicieron un llamado conjunto a la población a mantenerse atenta a los organismos de seguridad, destacando que en algunos puntos los suelos están saturados y esto puede provocar inundaciones.

Acumulado de agua

Tras 72 horas de lluvias, el Indomet informó que la zona con mayores acumulados de agua ha sido el sector Los Cacicazgos en el Distrito Nacional, superando los 330 milímetros.

Mientras que, en Polo, Barahona, provincia que se encuentra en alerta, se registraron 231 milímetros de lluvias.

El comité se mantiene en sesión permanente por el paso del fenómeno atmosférico Melissa y sus efectos en el país.

En el Copre participan representantes del Indrhi,

participan representantes del Indrhi, Egehid

De los Ministerios de Defensa,

De Agricultura,

Del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa),

De las corporaciones de los Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo (Caasd)

de Santiago (Coraasan)

y de la Defensa Civil .