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alerta provincias República Dominicana
alerta provincias República Dominicana

El COE mantiene 26 provincias en alerta por posibles inundaciones

En rojo están Santiago Rodríguez, Valverde, Montecristi y Puerto Plata

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    El COE mantiene 26 provincias en alerta por posibles inundaciones
    Lluvias en el Distrito Nacional (DIARIO LIBRE/ NELSON PULIDO)

    El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó en la tarde de este jueves que se mantienen 26 provincias en alerta por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas, debido a la incidencia de una vaguada asociada a un sistema frontal que afecta el territorio nacional.

    La medida del organismo se toma acorde al informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) y el Instituto Nacional de Recursos Hídricos (Indrhi), que establece que se esperan aguaceros fuertes a localmente intensos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento con posibles granizadas aisladas.

    Los efectos de la vaguada se sentirán especialmente en Puerto Plata, Samaná, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Monte Plata, San Pedro de Macorís y el Gran Santo Domingo.

    Provincias en alerta

    En este sentido, Operaciones de Emergencias mantiene en alerta roja las provincias de Santiago Rodríguez, Valverde, Montecristi y Puerto Plata.

    El organismo elevó a alerta amarilla a la provincia de El Seibo, y mantuvo en el mismo nivel de alerta a: María Trinidad Sánchez, Santiago, Duarte, San Cristóbal, Hermanas Mirabal, Hato Mayor, el Gran Santo Domingo, Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, Sánchez Ramírez, Espaillat, Samaná y San José de Ocoa.

    • Mientras que, en verde, mantiene a La Romana, Peravia, San Pedro de Macorís, San Juan, La Altagracia y Dajabón.

    Recomendaciones

    El COE recomendó a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

    Así mismo, instó a la ciudadanía a seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil.

    Exhortó a las personas a mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y el Centro de Operaciones de Emergencia a través del Tel: 809-472-0909, 9-1-1, *462 de la Ogtic.

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    Provincias en alerta. (FUENTE EXTERNA)
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