El COE mantiene 26 provincias en alerta por posibles inundaciones

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó en la tarde de este jueves que se mantienen 26 provincias en alerta por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas, debido a la incidencia de una vaguada asociada a un sistema frontal que afecta el territorio nacional.

La medida del organismo se toma acorde al informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) y el Instituto Nacional de Recursos Hídricos (Indrhi), que establece que se esperan aguaceros fuertes a localmente intensos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento con posibles granizadas aisladas.

Los efectos de la vaguada se sentirán especialmente en Puerto Plata, Samaná, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Monte Plata, San Pedro de Macorís y el Gran Santo Domingo.

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Provincias en alerta

En este sentido, Operaciones de Emergencias mantiene en alerta roja las provincias de Santiago Rodríguez, Valverde, Montecristi y Puerto Plata.

El organismo elevó a alerta amarilla a la provincia de El Seibo, y mantuvo en el mismo nivel de alerta a: María Trinidad Sánchez, Santiago, Duarte, San Cristóbal, Hermanas Mirabal, Hato Mayor, el Gran Santo Domingo, Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, Sánchez Ramírez, Espaillat, Samaná y San José de Ocoa.

Mientras que, en verde, mantiene a La Romana, Peravia, San Pedro de Macorís, San Juan, La Altagracia y Dajabón.

Recomendaciones

El COE recomendó a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Así mismo, instó a la ciudadanía a seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil.

Exhortó a las personas a mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y el Centro de Operaciones de Emergencia a través del Tel: 809-472-0909, 9-1-1, *462 de la Ogtic.