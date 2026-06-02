Polvo del Sahara incrementará este martes y temperaturas alcanzarán hasta los 33 °C

Ambiente marcado por la presencia de partículas de polvo del Sahara. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para la mañana de este martes se espera un incremento en la concentración de polvo proveniente del desierto del Sahara sobre el territorio nacional, lo que favorecerá un ambiente mayormente soleado y caluroso.

Según el informe meteorológico, el contenido de humedad continúa bastante limitado debido a la incidencia de un sistema de alta presión que permanece sobre el área, reduciendo las probabilidades de precipitaciones significativas.

No obstante, durante las horas de la mañana podrían registrarse chubascos aislados en provincias como San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Peravia, Barahona y el Gran Santo Domingo. En horas de la tarde, los efectos del calentamiento diurno podrían provocar aguaceros aislados y posibles tronadas sobre localidades de Santiago, Santiago Rodríguez, Valverde y Dajabón.

Temperaturas seguirán elevadas

El Indomet indicó que las temperaturas continuarán bastante calurosas debido a la época del año y a las concentraciones de polvo sahariano presentes en la atmósfera.

Ante estas condiciones, recomendó a la población mantenerse bien hidratada, utilizar ropa ligera de colores claros, evitar la exposición prolongada al sol y permanecer en lugares frescos y ventilados. Asimismo, las personas sensibles a las partículas de polvo deben seguir las orientaciones de las autoridades de salud.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 24 °C y 26 °C, mientras que las máximas estarán entre los 31 °C y 33 °C.

Pronóstico para miércoles y jueves

Para el miércoles, el Indomet señaló que la humedad disponible continuará siendo escasa y persistirán importantes concentraciones de polvo del Sahara en la atmósfera dominicana. Estas condiciones favorecerán un ambiente soleado y caluroso en gran parte del país, aunque podrían producirse chubascos aislados y posibles tronadas en zonas montañosas de la cordillera Central hasta las primeras horas de la noche.

Para el jueves se prevé un cambio gradual en las condiciones meteorológicas. El sistema de alta presión comenzará a debilitarse, mientras una vaguada incidirá sobre el país, generando chubascos dispersos durante la mañana en regiones del suroeste y sureste.

Durante la tarde, la combinación de la vaguada con los efectos del ciclo diurno favorecerá la ocurrencia de aguaceros dispersos, tronadas y posibles ráfagas de viento en localidades del noreste, norte, suroeste, la cordillera Central y el valle del Cibao, condiciones que podrían extenderse hasta las primeras horas de la noche.