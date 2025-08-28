Fundemar inaugura Centro MARE-DR para impulsar conservación marina

Fundemar sostuvo que MARE-DR es un espacio al servicio de la investigación, la educación y la innovación ( FUENTE EXTERNA )

La Fundación Dominicana de Estudios Marinos (Fundemar) inauguró en Bayahíbe el Centro de Investigaciones Marinas MARE-DR, dedicado a la memoria de la profesora Idelisa Bonnelly, pionera de la biología marina en el país.

"MARE-DR es un centro único en su clase, que consolida una infraestructura de alto nivel con laboratorios especializados que posicionan a la República Dominicana como referente en innovación, restauración y conservación marina en la región del Caribe", detalla un comunicado de la organización.

La directora de Fundemar, Rita Sellares, subrayó que MARE-DR es un espacio al servicio de la investigación, la educación y la innovación, que posiciona a Bayahíbe como polo regional de conservación marina y fortalece la colaboración con instituciones académicas y científicas nacionales e internacionales.

El centro también forma parte del Marine Innovation Hub, una plataforma regional que integra los laboratorios de Fundemar y la Fundación Puntacana, con el apoyo de The Nature Conservancy y el financiamiento de OceanKind.

Este hub impulsa el uso de tecnologías de vanguardia en investigación, restauración y conservación marina, al tiempo que promueve la creación de capacidades a nivel nacional e internacional, en apoyo de los compromisos nacionales y globales frente al cambio climático y la degradación de los ecosistemas marinos.

El diseño de este centro fue concebido por Rita Sellares, directora de Fundemar, quien plasmó más de veinte años de experiencia en la definición de necesidades y la distribución de un espacio de este tipo. La obra se consolidó gracias al respaldo del arquitecto Gustavo Padilla, que transformó esa visión en la infraestructura inaugurada.

Apertura

El acto de apertura reunió a autoridades gubernamentales, donantes internacionales, representantes del sector privado, académicos y miembros de la comunidad de Bayahíbe.

En representación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad, Carlos Augusto Batista, destacó en su intervención la relevancia de este nuevo espacio para fortalecer la investigación científica, la restauración de los ecosistemas marinos y la gestión de áreas marinas protegidas.

Los representantes de las entidades donantes —entre ellas Central Romana Corporation, OceanKind, MSC Foundation, RIU Hotels & Resorts, CORDAP y CEPM— resaltaron que la creación de MARE-DR fue posible gracias a la cooperación estratégica con Fundemar y al respaldo de una amplia alianza que integra al sector privado, la cooperación internacional y las comunidades locales.

Durante el evento se presentó la trayectoria de Fundemar, que desde sus inicios en 1991 ha impulsado proyectos pioneros de conservación y ciencia aplicada reconocidos a nivel regional: desde la protección de delfines y la reintroducción de manatíes hasta programas de monitoreo marino-costero y restauración de corales.

Homenaje a Idelisa Bonnelly

Asimismo, se rindió homenaje a la profesora Idelisa Bonnelly, a cargo de la académica Felicita Heredia, evocando su legado como fundadora de Fundemar y madre de la biología marina en el país, y destacando cómo su visión sentó las bases para el desarrollo de las ciencias marinas.

Fundemar expresó su agradecimiento a los donantes y colaboradores estratégicos que han acompañado su labor a lo largo de su trayectoria institucional, con un reconocimiento especial a Central Romana Corporation, OceanKind, MSC Foundation, RIU Hotels & Resorts, CORDAP y CEPM, quienes hicieron posible la construcción de este centro.

La jornada finalizó con un recorrido por las instalaciones y la apertura de la exposición fotográfica República Dominicana Submarina, trasladada a Bayahíbe gracias a la colaboración de Fundemar con la Alianza Francesa de Santo Domingo y la Embajada de Francia en la República Dominicana.

La muestra reúne impactantes imágenes de los fotógrafos submarinos José Alejandro Álvarez e Ysabela Coll, que invitan a explorar la extraordinaria biodiversidad marina del país, con especial énfasis en los arrecifes de Bayahíbe, y que estará disponible para la comunidad local.

