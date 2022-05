Cómo saber si tus contraseñas son seguras gracias a Google

Entre todas sus funciones, Google posee un llavero para almacenar todas las contraseñas. Sin embargo, esta herramienta también te permite saber si una de tus contraseñas ha sido vulnerada.

Para usar esta función es muy sencillo. Debes ingresar en tu navegador Chrome, pulsar en los 3 puntos superiores en la derecha de tu pantalla, Configuración, Autocompletar, Contraseñas y por último elegir Comprobar Contraseñas.

Una vez hecho esto, la herramienta se encargará de identificar cada una de tus contraseñas y en el caso de que alguna de estas haya sido vulneradas, te notificará para que la modifiques.

También puedes ingresar en Have i Been Pwned?, una web que te permite saber si has sido víctima de un robo de información de otros servicios que han tenido brechas de seguridad. Es tan sencillo como ingresar a la web y tipear tu correo electrónico.