WhatsApp: cuántas veces un contacto vio tus estados

¿Usas los estados de WhatsApp? Se usan de manera similar que las stories de Instagram. Se puede compartir videos cortos, imágenes y links que duran 24 horas y que pueden ver tus contactos.

Para que tus contactos puedan ver tus estados, de igual manera que tú puedas ver los suyos, deben estar ambos agendados entre sus contactos.

En tus estados puedes ver quiénes han visto lo que compartiste, pero aquí te contaremos cómo saber cuántas veces un contacto vio lo que publicaste.

Para ello, deberás usar WhatsApp Plus. Debes tener cuidado, porque WhatsApp Plus no está autorizada por Meta y pueden suspender tu cuenta.

Una vez instalada, abre la aplicación y registra tu número de igual manera que en WhatsApp. Publica un estado, luego toca en el ícono del ojo para ver los contactos que visualizaron tus historias. Finalmente, haz click en el botón de visto que aparece al costado de cada persona para ver la cantidad de veces que abrieron tu estado.