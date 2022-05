WhatsApp: la aplicación bloqueará estas cuentas

WhatsApp bloqueará algunas cuentas a partir del 31 de marzo. Serán aquellas cuentas que no cumplan con sus actualizadas normas de seguridad y privacidad.

El 31 de marzo, WhatsApp realizará cambios en sus políticas de privacidad de uso y todos los usuarios deberán estar atentos para que estás nuevas normas no causen el cierre de su acceso a la cuenta. Mira los motivos por los que podrían cerrar tu cuenta.

Las reglas por las que WhatsApp puede bloquear tu cuenta desde el 31 de marzo

No la usas: quienes no hayan iniciado sesión en más de 120 días corridos podrán perder su cuenta.

Bloqueos: en caso de que te hayan bloqueado muchos usuarios al mismo tiempo, te cerrarán tu cuenta.

Apps no autorizadas: una de las más descargadas es WhatsApp Plus. El uso de estas apps no autorizadas puede derivar en el bloqueo de nuestra cuenta.

Compartir contenido peligroso: incluye desde programas o software malicioso hasta spam o noticias falsas.