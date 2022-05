Cómo tener WhatsApp Rojo

La última actualización de WhatsApp Plus te permite customizar WhatsApp y dejarlo de color rojo. ( SHUTTERSTOCK )

La última actualización de WhatsApp Plus te permite customizar WhatsApp y dejarlo de color rojo. Esto funciona en la app de WhatsApp Plus Rojo 10.25.

La puedes bajar en forma de APK desde las tiendas de aplicaciones o desde el enlace https://coimobile.com/download/whatsapp-plus-rojo-31682.

Para poder usar WhatsApp Plus, no tienes que tener instalado WhatsApp en el móvil. En ajustes de WhatsApp Plus seleccionas el tema y escoges la tonalidad roja y ya quedará configurado.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/19/mano-sosteniendo-un-teléfono-celular-13860e61.jpg

Recuerda tener precaución al usar WhatsApp Plus, puesto que es una app no oficial y WhatsApp puede terminar bloqueando tu cuenta si descubre que la estás usando.