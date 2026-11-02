AIRD y ONEC presentan observaciones a proyecto contra mercancías hechas con trabajo forzoso

Reunión de la Comisión Permanente de Industria y Comercio de la Cámara de Diputados con representantes de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y de la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC). ( FOTOS CEDIDA POR LA CÁMRA DE DIPUTADOS )

La Comisión Permanente de Industria y Comercio de la Cámara de Diputados informó este lunes que recibió a representantes de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y de la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), para escuchar sus opiniones sobre el proyecto de ley que busca prevenir y prohibir la entrada al país de mercancías producidas mediante trabajo forzoso.

El presidente de la comisión, el diputado Charles Mariotti Paz, explicó que el objetivo era conocer la posición de ambos sectores, debido a que varias personas han expresado preocupación por algunos artículos de la iniciativa legislativa, remitida por el Senado y propuesta por el senador Félix Bautista, señala una nota de prensa.

Durante su intervención, Mario Pujols Ortiz, vicepresidente ejecutivo de la AIRD, dijo que los empresarios dan seguimiento a las medidas para evitar que las mercancías ingresen al país de contrabando.

Asimismo, pidió que la ley contemple garantías procesales y que se refuercen los criterios de notificación y los plazos, sin dejar de lado el interés público.

Pujols Ortiz consideró que, tal como está redactado, el proyecto necesita otro tipo de herramienta para abordar el tema del tránsito de mercancías, ya que no se puede asumir que todos los productos que ingresan al país están vinculados al trabajo forzoso.

Recomendaciones y preocupaciones

Agregó que, como gremio, también dan seguimiento a los incumplimientos fiscales y regulatorios que pueden derivar en contrabando.

En ese aspecto, Jenniffer Troncoso, directora ejecutiva de la ONEC, calificó de importante la pieza legislativa, señalando que se trata de importadores de productos provenientes de diferentes países, por lo que abogan por un despacho rápido de mercancías.

En ese sentido, solicita un ámbito de equilibrio comercial y citó que si la Dirección General de Aduanas no registra que la mercancía se ha fabricado con trabajo forzoso, que la despache en tres días hábiles.

Asimismo, pidió que la transición sea segura, que no se aplique la ley a los productos que ya están embarcados, entre otras recomendaciones.

Objetivos del proyecto

Al finalizar la reunión, realizada en el Salón Juan Pablo Duarte, de la Cámara de Diputados, el presidente de la comisión de diputados, Mariotti Paz, comunicó que junto a los miembros defenderán los puntos que entiendan pertinentes. Añadió que tendrán una retroalimentación saludable de lo que se pueda lograr.

En uno de sus considerando, el proyecto establece que es interés del Estado dominicano garantizar que el comercio internacional se realice bajo principios éticos y de respeto a los derechos humanos, evitando que el mercado nacional sea receptor de bienes producidos mediante la vulneración de la dignidad humana.

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