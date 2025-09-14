El Gobierno invierte más de RD$20,000 millones en obras en el Distrito Nacional en cinco años

Vista de la Plaza de la Bandera, en cuyo subsuelo se desarrolla un túnel en sentido desde el Norte hacia el Sur. ( FUENTE EXTERNA. )

El Gobierno del presidente Luis Abinader informó a través de una nota de prensa haber ejecutado más de 100 obras en el Distrito Nacional en los últimos cinco años, con una inversión que supera los RD$20,000 millones.

El documento señala que estas intervenciones han impactado de manera directa en transporte, salud, vivienda, deporte, agua, saneamiento e infraestructura vial, con el propósito de modernizar la capital y mejorar la calidad de vida de miles de familias.

Entre los proyectos resaltados figura la ampliación de la línea 1 del Metro de Santo Domingo, con un costo de 260 millones de dólares y la incorporación de 24 nuevos trenes.

La obra incluyó la construcción de un pasillo de interconexión peatonal entre las líneas 1 y 2, lo que, según la nota, permitirá reducir los tiempos de espera y descongestionar el tránsito en la zona.

Otras obras

En materia de salud, la comunicación oficial destaca la remodelación de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar, con una inversión de RD$2,175 millones; la restauración del Hospital Padre Billini y la apertura de la Unidad Oncopediátrica del INCART, con RD$419 millones.

Además, recuerda que la atención a la pandemia de COVID-19 implicó una erogación de RD$205,542 millones, de los cuales el Distrito Nacional recibió una parte significativa por su alta concentración poblacional.

El Gobierno también informó que en el casco histórico de Santo Domingo se han invertido RD$5,400 millones en la revitalización de la Ciudad Colonial, mientras que en el ámbito social resaltó la ejecución del proyecto Nuevo Domingo Savio (RD$5,086 millones) y Cristo Park (RD$560 millones), ambos concebidos para la integración urbana y la creación de espacios públicos.

En el área deportiva, la nota refiere la modernización del Estadio Olímpico Félix Sánchez (RD$950 millones), la remodelación del Palacio de los Deportes (RD$1,000 millones) y el remozamiento del Pabellón de Esgrima (RD$37 millones).

En cuanto a infraestructura vial, se mencionan el asfaltado de 510 kilómetros en más de 50 sectores (RD$5,050 millones), la construcción del túnel de la Plaza de la Bandera (RD$6,000 millones) y el paso a desnivel de la Isabel Aguiar.

A estos se sumará la ampliación de la avenida República de Colombia, en ejecución con una inversión de RD$10,000 millones.