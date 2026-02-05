José Horacio rechaza sentencia del TSA que ordena la reducción del Parque Nacional Jaragua

El presidente del partido Opción Democrática (OD), José Horacio Rodríguez, rechazó este jueves la sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que ordena al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales la modificación de los límites del Parque Nacional Jaragua, lo que entiende podría dar paso a la explotación comercial de la zona.

El fallo, que se da luego de que el tribunal acogiera una acción de amparo de cumplimiento interpuesta por una empresa privada relacionada con terrenos en la zona del parque, ordena actualizar el Catastro Nacional de Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), lo cual fue calificado por José Horacio como "inaceptable", a través de una nota de prensa.

El también exdiputado llamó a evitar riesgos medioambientales en la zona, al tiempo que expresó su respaldo al rechazo del Grupo Jaragua a la referida sentencia.

Rodríguez recordó que el artículo 16 de la Constitución establece que la vida silvestre, las unidades de conservación que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y los ecosistemas y especies que contiene, constituyen bienes patrimoniales de la nación, que son inalienables, inembargables e imprescriptibles, por lo que indicó que la decisión del TSA viola la constitución.

En ese sentido, llamó a que sea anulada la sentencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/05/52441012694da29c414b5k-97e89b18-focus-0-0-896-504-049f8ce9.jpg (DIARIO LIBRE/MARVIN DEL CID) (EL PARQUE NACIONAL JARAGUA, UBICADO EN LA REGIÓN SUR DE REPÚBLICA DOMINICANA.)

OD reafirmó su firme compromiso con la protección del medio ambiente y la defensa de los recursos naturales, asegurando que este tema constituye una prioridad dentro de su agenda política y social, al tiempo que reiteró su disposición de trabajar junto a la ciudadanía y los distintos sectores para garantizar un desarrollo que respete y preserve el patrimonio natural del país.

Sentencia del TSA

El TSA favoreció este jueves la solicitud de la empresa Inversiones del Sur que reclamó el derecho de propiedad sobre la porción de sus terrenos que se adentran en el parque, para lo que presentó cuatro títulos que abarcan una superficie de 12,577,201.82 metros cuadrados.

En este sentido, ordenó al Ministerio de Medio Ambiente actualizar el Catastro Nacional de Áreas Protegidas de la Región Sur, lo que conlleva la modificación de los límites del parque y la exclusión y posible uso empresarial de toda su franja marítima.