Abinader modifica integración del Consejo de Administración de la Presa de Monción

La Presa de Monción, ubicada en el municipio de Moncion, provincia Santiago Rodríguez, a 78 kilómetros al oeste de la ciudad de Santiago de los Caballeros. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader emitió el decreto núm. 444-26, mediante el cual modifica la composición del Consejo de Administración de la Presa de Monción, creado mediante decreto el 21 de septiembre de 2001.

La nueva disposición establece que el consejo estará integrado por un representante de la Iglesia católica, quien lo presidirá, función que ocupará José Rafael Núñez Mármol, conocido como padre Chepe; además del alcalde del municipio de Monción, un representante del Ministerio de Turismo y los gobernadores de las provincias Santiago Rodríguez y Valverde.

También formarán parte del organismo representantes del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indhri), de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), del Consejo de Desarrollo Municipal de Monción, del Distrito Municipal El Rubio, de la Asociación de Pescadores de la Presa de Monción y del Clúster Turístico de Santiago Rodríguez.

Integrantes y funciones

El decreto establece que los integrantes del Consejo de Administración ejercerán sus funciones de manera honorífica y tendrán la facultad de delegar su representación mediante comunicación escrita.

Asimismo, la disposición permite que los miembros del consejo puedan designar asesores, quienes también desempeñarán sus funciones de forma honorífica.

La presa de Monción, ubicada en la provincia Santiago Rodríguez, es una infraestructura destinada al aprovechamiento de recursos hídricos y la generación hidroeléctrica, además de tener incidencia en actividades productivas y turísticas de la zona.