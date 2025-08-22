Paliza admite que los apagones influyeron en suspensión del acto por los cinco años del gobierno

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, reconoció este jueves en Japón que la situación del sistema eléctrico nacional fue uno de los factores que influyeron en la decisión del presidente Luis Abinader de solicitar la suspensión del acto de celebración por los cinco años de su gestión del gobierno, previsto para este viernes 22 de agosto a las 4:00 de la tarde.

Durante una rueda de prensa con medios dominicanos en Japón, donde participa en actividades previas a la Expo 2025 Osaka, explicó que, aunque el acto surgió como una propuesta interna del Partido Revolucionario Moderno (PRM), el presidente lo acogió, pero entiende que ahora "este es un momento para trabajar, no para celebrar", especialmente ante los desafíos que enfrenta el país, como los apagones eléctricos.

"Este es un tema de mucho tiempo en la agenda nacional y claro, nos toca hoy a nosotros que estamos en el Gobierno resolver, y lo vamos a resolver", afirmó Paliza, también presidente del PRM.

El ministro admitió que la interrupción del servicio energético ha sido motivo de preocupación dentro del Gobierno, señalando que se trata de un problema estructural que ha afectado al país durante décadas.

"Yo tengo 43 años de edad y no recuerdo un momento distinto. Este es un problema estructural. Aquí ha habido apagones financieros, reestructuraciones de contratos, sobrevaloración de proyectos como Punta Catalina, y privatizaciones desde el gobierno del presidente Fernández. Pero nos toca ahora a nosotros resolverlo, y lo haremos", manifestó.

La decisión de Abinader

Paliza detalló que la idea de realizar un acto conmemorativo fue discutida semanas atrás dentro de la dirección ejecutiva del PRM y que, aunque inicialmente el presidente mostró reservas, aceptó la propuesta entendiendo que el objetivo era motivar a la militancia y resaltar los esfuerzos del Gobierno.

Sin embargo, las recientes contingencias nacionales, incluida la crisis eléctrica y el paso del huracán Erin, reforzaron el criterio del mandatario de que este no era el momento adecuado para celebraciones.

"El presidente ha querido enviar un mensaje de responsabilidad. Hoy lo más importante es gobernar y atender las prioridades de la ciudadanía", subrayó.

Unidad interna y participación internacional

El funcionario también desmintió rumores sobre supuestas divisiones internas en el PRM en torno a la celebración del acto, asegurando que el partido "vive un buen momento" y se mantiene unido y enfocado en los desafíos venideros, incluyendo las elecciones de 2028.

Desde Japón, Paliza destacó además la importancia de fortalecer las relaciones internacionales y agradeció el respaldo histórico de ese país a la República Dominicana, incluyendo su apoyo a la fuerza multinacional que se desplegará en Haití.

"Hemos tenido reuniones clave con empresarios, agencias turísticas y representantes del gobierno japonés. Mañana celebraremos el Día de la Dominicanidad en la Expo Osaka 2025, y será una oportunidad para mostrar al mundo lo que somos capaces de ofrecer como país", concluyó.