La campaña de 2024 de Jacqueline Fernández: ¿quién la financió realmente?

Antes de ser diputada, Jacqueline Fernández Brito fue gobernadora de La Romana nombrada por el presidente Luis Abinader ( FUENTE EXTERNA. )

La diputada de La Romana Jacqueline Fernández Brito confirmó su separación de Ethian Vásquez (o Esteffani José Vásquez Amarante) detenido el pasado 28 de octubre y señalado extraoficialmente por presuntos vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, más allá del proceso de divorcio, el tema central es otro: ¿aportó Vásquez recursos a la campaña congresual que convirtió a Fernández en diputada en mayo de 2024?

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/09/whatsapp-image-2025-11-09-at-111517-am-d7600629.jpeg

Ese mismo día del arresto, los abogados de la legisladora depositaron ante el tribunal civil de La Romana una solicitud de fijación de audiencia para formalizar el divorcio, lo que obligatoriamente genera suspicacia.

Fernández fue una de las candidatas más votadas en esa provincia, con 14,719 sufragios. Si su esposo –hoy investigado, separado y en proceso de divorcio– financió las actividades políticas, es lo que debe cuestionarse.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/09/captura-de-pantalla-2025-11-09-082140-ef8b7229.png

Antes de ser diputada, Fernández fue gobernadora de La Romana nombrada por el presidente Luis Abinader y actualmente es la secretaria del bloque del PRM en la Cámara de Diputados, por lo que se puede considerar a Fernández Brito como una figura en ascenso dentro del oficialismo.

A pesar de su alta votación, la candidatura de Fernández dentro del PRM no fue un clavo pasado. En primera instancia el Tribunal Superior Electoral (TSE) decidió retirar su candidatura de la resolución que la declaró ganadora y otorgársela a Dayna Manzano de los Santos, luego de que la candidatura de Manzano fuera excluida por error. Finalmente, logró ser candidata por el método de reservas.

Interesante, sin embargo, es que Manzano posteriormente renunció a la candidatura y en su lugar fue colocada Virginia Mónica Lorenza.

De acuerdo con la declaración jurada presentada el 13 de septiembre de 2024, la diputada reportó RD$35,196,438.35 en activos, incluyendo RD$25.9 millones en bienes inmuebles, RD$6.9 millones en vehículos y un patrimonio neto de RD$27,239,088.69, luego de pasivos por RD$7,957,349.66.

Señaló tener participación societaria y/o capital invertido en la empresa Jeneiris E Y J Inversiones, empresa que le generaba ingresos fijos mensuales por un valor de 70 mil pesos.

En ese mismo documento reveló tres antecedentes laborales. Entre 2003 y 2005 fue vendedora de productos alimenticios de Induveca y posteriormente entre 2007 y 2011 fue vendedora de productos alimenticios para la región Este de Sigma Alimentos.

Su tercer empleo fue como gobernadora provincial de La Romana, en el período de gobierno 2020-2024.

Cuando presentó la declaración jurada estaba casada con Esteffani José Vásquez Amarante.

Financiamiento ilícito

El financiamiento de campañas con dinero proveniente del crimen organizado constituye un delito, además de un esquema utilizado para lavar capital mediante estructuras políticas. De ahí la pregunta que hasta ahora no tiene respuesta oficial: ¿Quién financió la campaña de Jacqueline Fernández y qué reportes entregó su equipo a la Junta Central Electoral?

La legisladora emitió un comunicado señalando que desde hace un tiempo se encontraba separada de Vásquez y que los hechos que lo involucran son "exclusivamente de su responsabilidad individual". No obstante, la cronología complica el relato: la solicitud de divorcio.

Por eso, el caso no solo compromete su imagen personal sino la de un partido que ha prometido combatir la penetración del narcotráfico en la política.

Hasta el momento, las autoridades no han informado formalmente sobre la detención ni han precisado cargos.