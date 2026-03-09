Radhamés Jiménez pide al Gobierno "dejar el bulto" y auxiliar a comunitarios de Gaspar Hernández

En el marco de la juramentación de las autoridades de la Fuerza del Pueblo en el municipio Higüey, provincia La Altagracia, el vicepresidente y coordinador político de esa organización, Radhamés Jiménez Peña, lanzó duras críticas a las autoridades y les exhortó a dejar el bulto e ir en auxilio de los comunitarios del municipio Gaspar Hernández, de la provincia Espaillat, a propósitos de las fuertes inundaciones acontecidas que ha dejado esos comunitarios en una situación deplorable.

"Dejen el bulto y resuelvan con hechos concretos la situación de calamidad por la que atraviesan esos habitantes; están desamparados y necesitan ayuda con carácter de urgencia. Hoy cientos de familia requieren alimentos, medicamentos, asistencia médica y orientaciones en materia de salud mental, debido a que el impacto y el trauma de esas inundaciones ha sido tan severo que se hace obligatoria la intervención", sostuvo el dirigente político.

El exprocurador general de la República dijo, que el pasado sábado la dirección provincial de nuestra organización la FP, en Espaillat, desarrolló varios operativos de ayudas sociales, que incluyó: donaciones de raciones alimenticias y un amplio operativo médico, con el objetivo de llevar aliento y una mano amiga, a esa importante comunidad.

"Resistir"

El vicepresidente de la FP, agregó que mientras ellos accionan el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), permanece indolente frente al sufrimiento de miles de ciudadanos que lo perdieron todo en ese hecho fatídico.

"Desafortunadamente al pueblo le quedan dos años de sufrimiento; de manera que estimulamos a todos los dominicanos a resistir, porque sin lugar a dudas "La Plaga Blanca", se va en el 2028, y retomará los destinos de la nación el compañero Leonel Fernández, para que el país se enrumbe por el sendero de la esperanza, la prosperidad y mayores oportunidades para todos", sostuvo Jiménez.