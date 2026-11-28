De derecha a izquierda: los titulares de las secretarías de Comunicaciones y de Gestión Operativa de la organización, Omar Liriano y Franklin Labour, respectivamente. ( CEDIDA POR FP )

Los organizadores de la Gran Marcha del Pueblo realizaron la noche de este sábado un último recorrido por la ruta que seguirá la movilización de este domingo 29 de noviembre, con el propósito de verificar los detalles logísticos y operativos de la actividad convocada por el partido Fuerza del Pueblo (FP).

Los titulares de las secretarías de Comunicaciones y de Gestión Operativa de la organización, Omar Liriano y Franklin Labour, respectivamente, informaron que todo está preparado para la manifestación.

Liriano reiteró que la movilización partirá a las 10:00 de la mañana desde la intersección de las avenidas Duarte y Pedro Livio Cedeño, en el Distrito Nacional.

La manifestación tiene el objetivo de pronunciarse frente al alto costo de la vida, la inseguridad ciudadana, las deficiencias del servicio eléctrico, los bajos salarios y la falta de empleos.

Ruta de la marcha

Labour detalló que la movilización recorrerá la avenida Duarte hasta llegar al parque Enriquillo, donde girará a la derecha por la calle Ravelo y continuará hasta la calle Altagracia, por la que seguirá hacia el sur.

Desde allí, los manifestantes cruzarán la avenida México hasta llegar a la avenida Mella, donde girarán a la derecha y continuarán hasta la calle Palo Hincado, frente al Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional. En ese punto doblarían a la izquierda para concluir en la explanada del Altar de la Patria, en la Puerta de El Conde.

En ese punto el expresidente de la República y presidente de la FP, Leonel Fernández, pronunciará un discurso que será transmitido a través de canales de televisión, emisoras de radio y plataformas digitales.

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