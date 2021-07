Balonmano aspira a crecer con mejores instalaciones para atletas

Sus planes

“No queremos dinero, queremos material para trabajar, utilería e instalaciones adecuadas para garantizar que las asociaciones mantengan su ritmo de entrenamientos”, afirmó Rivera.

Como parte de plan figura lograr entrenadores extranjeros que puedan capacitar los locales, lo que considera una garantía de desarrollo.

“Si no tenemos entrenadores no tenemos atletas y si no tenemos atletas, no tenemos torneos y sin torneos, no hay garantía de un crecimiento”, afirmó el dirigente de balonmano.