Confusión y asombro por muerte a tiros de cuatro personas en Villa Riva

La versión preliminar del hecho indica que Rigoberto Felipe, quien comandaba la dotación policial fue al bar, ubicado a menos de 50 metros del destacamento en busca de Yendry de Jesús Taveras, quien no era del pueblo, y supuestamente estaba siendo perseguido por la comisión de varios homicidios, y se encontraba en el lugar portando dos pistolas, varios cargadores para las mismas y con un chaleco antibalas, armándose a seguidas un tiroteo en circunstancias no esclarecidas.

Piden se investigue

Familiares de las víctimas pidieron que se realice una investigación profunda del hecho y que se apliquen sanciones a quienes resulten responsables del suceso.

“Yo no sé nada, porque mi hijo llegó de trabajar como a las ocho y algo de la noche, él duerme aparte en un cuartico. Para mí él estaba acostado, cuando vienen y me llaman a las tres de la mañana que mi hijo estaba muerto, yo dije no, mi hijo no, mi hijo está acostado. Yo solo sé dizque que fue un policía que lo mató”, dijo entre lágrimas Narcisa Regalado, madre de José Luis Regalado.

En tanto que Runeidy Jiménez, madre de Flaury Jiménez expresó: “Se supone que si era detrás de un delincuente que ellos andaban tenían que tener más policías, no pueden tener a un solo policía detrás de un delincuente”, al referirse al incidente.

Mientras que Crisardy Rosa, hermana de Deivi Rosa, dijo que su hermano, al igual que otros que estaban en el bar no estaban armados ni eran delincuentes y solo acudieron allí a divertirse, como suelen hacer los jóvenes del pueblo después de largas jornadas de trabajo en las cosechas de arroz.

Miembros de la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional (Dicrim) encabezan las investigaciones.

El bar

El bar que lleva por nombre Adenny, es la parte delantera de una casa en construcción de blocks, con paredes sin empañete, pintada de rojo y negro, cobijada de zinc y con solo parte de los pisos y algunas ventanas, ubicado a menos de 50 metros del destacamento policial de la zona.