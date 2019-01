Desalojados del sector Los Guandules a orillas del río Ozama piden que les paguen sus casas

Residentes del sector Los Guandules, a orillas del río Ozama, se quejaron este miércoles de que están siendo desalojados de sus casas si antes tener a donde ir o recibir el pago por sus viviendas.

El desalojo se debe a la intervención del proyecto del Gobierno Nuevo Domingo Savio que busca solucionar los problemas de inaccesibilidad, inundaciones, inseguridad, insalubridad y la ausencia de espacios públicos.

“Nosotros queremos que esta denuncia llegue al Gobierno. Que nos paguen nuestras casas. Mi casa me la declararon área verde y me han dejado en la calle con cuatro hijos. Una casa la desalojan y otra la declaran en área verde y el presidente Danilo Medina dijo que las casas que declaran en área verde la iban a pagar y no están pagando nada, han tumbado más de 40 casas en área verde, le sacan los trastes a la gente y no le dan nada. Y él (Presidente) dijo que iba ayudar este barrio y ahora no está ayudando. Al Aldo de mi casa han desalojado y quedan como tres casas y nos dicen que nos salgamos y si no dan dinero o un hogar ¿a dónde vamos a ir?”, se quejó Mireya Brito, dueña de una casa a orilla del río Ozama.

“Que paguen a la gente, ya que tomaron esa decisión tan inhumana sin importar si viven familias con niños pequeños, y después de que destruyen su casa, a dónde se reclama. Ellos dicen que van a pagar, pero que la paguen es lo que se reclama porque ya no hay marcha atrás. ¿Cuándo pagarán? ¿Qué día? y después que te tumban tu casa ¿Qué se puede hacer?”, se preguntó Lorenzo Vargas, otro residente que pide al Gobierno que le pague su casa.

Freddy Betances, presidente de la Junta de Vecinos de Los Guandules, expresó que declararon 200 familias en terreno de área verde y no pueden aceptar eso cuando son más y por tanto le hacen un llamado al presidente Danilo Medina, para que resuelva esa situación. “No nos oponemos al desalojo, si no que se les dé un trato justo a las personas de aquí o de lo contrario tenemos que movilizarnos”, advirtió Freddy Betances.

Mireya Brito, Lorenzo Vargas, Manuel Galván Reyes, Aguido Báez, Francisco Montilla, Manuel Franceta, Carolina de los Santos, Sensa Chencha Brito, Alfredo Páez, Colón Fernández, María Jaques Cabrera, María Rivera, Juana Pérez de Valdez, Marinelis Arias Alcántara, entre otros residentes en la orilla del río, aseguraron estar censados y en espera del pago de sus casas.