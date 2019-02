$!Edwin Encarnación dice estar listo para lo que sea con los Marineros de Seattle

Pero con 36 años de edad y un contrato de US$20 millones a cuestas, la única razón por la que Encarnación está con los Marineros es debido a que fue parte de una serie de canjes que el gerente general Jerry Dipoto hizo para eliminar contratos a largo plazo para otros jugadores.

El pacto de Encarnación expirará al final de esta campaña y parece que su paso por un equipo de los Marineros en reconstrucción será corto, aunque Dipoto no ha encontrado a un club interesado en adquirirlo vía canje. Entonces, luce cada vez más probable que el dominicano iniciará la temporada con Seattle.

Sin embargo, el oriundo de La Romana no se deja afectar por los rumores de cambio. Está concentrado en su negocio. Su negocio es alistarse para batear, sin importar dónde.

“No me preocupo por eso”, declaró Encarnación antes de dirigirse a las jaulas de bateo. “De lo único que me preocupo es de lo que puedo controlar. Puedo controlar jugar este deporte. Eso es todo. No me preocupo por nada más”.

El cañonero veterano ya ha sido parte de planes de reconstrucción en el pasado. Dijo que la visión de los Marineros luce similar a la situación de la que fue parte en Toronto, donde los Azulejos finalmente llegaron a la postemporada en los últimos dos años de su carrera de ocho campañas con el club canadiense.

“Requiere de paciencia”, aseguró. “Paciencia y hacer las cosas correctas, seguir trabajando de la manera en que hemos venido trabajando, luego saltar al terreno y divertirse”.