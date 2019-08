El Pachá le pide a Jochy Santos salir de Telemicro y le ofrece una hora de su programa

El controversial animador Frederick Martínez “El Pachá” pensó que debía expresarse ante la situación del animador Jochy Santos y su programa “Divertido con Jochy”, y sin que nadie le preguntara, él mismo fijó su posición y le ofreció a su colega una hora en su programa sabatino “Pégate y gana”, que se transmite por Color Visión canal 9.

“Jochy Santos, tu legado, tu trabajo histórico por más de 30 años, donde a mí no me quieren yo no estoy. Yo estoy dispuesto a darte una hora en ‘Pégate y gana’ con El Pachá” los sábados para ayudarte. Tenemos que ser solidarios”, dijo El Pachá.

En el video publicado en la cuenta de Instagram de su programa, agregó: “Yo quiero darte la mano en este momento tan difícil. Vente para Pégate y gana, te voy a dar de 3:00 a 4:00 de la tarde para que hagas algo bonito y sigas hacia adelante, porque yo creo que tú puedes dar más”.

Desde que Telemicro, canal 5, anunció que el programa más divertido de sus domingos iba a ser trasladado a un nuevo horario nocturno, se inició prácticamente una odisea para que la producción, que encabeza el popular comunicador Jochy Santos, saliera al aire con regularidad.

Divertido con Jochy no salió al aire este domingo 18 de agosto, y se activaron las alarmas de que continúan los conflictos en su casa televisora.

Lea también: Siguen los inconvenientes con Jochy Santos en Telemicro; Divertido no salió al aire

Recientemente, durante una entrevista con el periodista José Peguero, para su portal, el director de programación del Grupo Telemicro, Leonardo Villalobos, dejó claro que el horario de Divertido con Jochy los domingos empieza al terminar la película.

En las redes sociales muchos han tomado como buena la iniciativa de El Pachá, mientras que otros afirman que se trata de “buscar sonido”. No obstante, la propuesta está abierta.

Mira el video arriba.