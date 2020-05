Figuras dominicanas sucumben a la popularidad del TikTok en el confinamiento

Habla una “tiktoker” dominicana

María Fernanda Boyero, una creadora de contenidos en TikTok que se ha hecho popular por imitar los gestos y diálogos de Plácida, ese personaje que inmortalizó la humorista Nany Peña, habló con DL sobre la popularidad de esta aplicación en tiempos de cuarentena.

Para ella no hay una técnica específica. Se trata de practicar y disfrutar lo que se hace.

“Practicarlo bastante hasta que salga bien. Yo me imagino que soy yo la que está en la situación, lo que me ayuda a que los gestos salgan mucho más naturales. Lo digo en voz alta, aunque mi voz no salga. Pero, reitero, lo más importante es aprenderse bien la línea que se va a decir”, expresó Boyero,

Para muchos el TikTok refleja un lado banal que no aporta mucho a las personas en tiempos como estos, y que pueden utilizar este tiempo para concienciar a las personas.

Sin embargo, ella lo tiene claro. “Se pueden hacer las dos cosas, hay que despejar la mente. Sí están pasando cosas malas. Sí tienes que estar informado, pero ese no puede ser el 100 por ciento del día a día de un ser humano, porque al final eso lo acaba. En algún momento uno tiene que despejar la mente, ya sea viendo una película, escuchando música, compartiendo con la familia o riéndote con un video de TikTok, al final hay que despejar la mente”, enfatizó.

“Es bien aleatorio el contenido, pero así mismo tiene mucho contenido que tú no controlas lo que sale, pero los padres deben estar pendientes sobre el tipo de contenidos”, dice.

Para ella, los medios tradicionales y los emergentes pueden desarrollarse sin tener que competir. Como ejemplo ha puesto el uso que le han dado muchas figuras públicas, lo que les ha permitido proyectarse en otros grupos de seguidores.