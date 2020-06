$!Frank Reyes alista la salida de su nueva producción musical

Aunque no tendrá disponible un video, el artista enfocará sus esfuerzos promocionales en las emisoras. Todo fue rápido y hecho en medio del confi- namiento, situación que no le permitió elaborar un videoclip con el estándar de calidad que le caracteriza.

Miedo

“Devuélveme mi libertad” su anterior producción discográfica ha representado un gran reto para el popular bachatero y compositor. Es por eso que asegura que debido a su gran acogida ha tenido una gran presión sobre sus hombros para aventurarse sacar su nueva apuesta.

“Yo siempre doy lo mejor. He sentido miedo al sacar una producción que supere ‘Devuélveme mi libertad’. Tenía mucho miedo y sin embargo estamos seguro que con la que estamos trabajando la vamos a superar. El público tendrá la oportunidad de escuchar todas esas canciones que han quedado muy bien porque es un álbum que hemos preparado durante un año con todo el cuidado para poder llenar las expectativas que siempre espera el público”.

En esta nueva producción discográfica contará con una colaboración, cuyo nombre no reveló. “Pienso que hay que darle la manos a la gente joven que tiene talento. En esta ocasión hemos invitado a una joven con una voz muy comercial” añadió.

Frank Reyes aprovechó la entrevista con Diario Libre para exhortar a sus colegas a mantener al tanto con lo que acontece con el Grammy Latino por la importancia que tiene para la música latina.

“Nosotros enviamos nuestra producción “Solo merengue”. No me quedé fuera porque he sido uno de los privilegiados porque he sido nominado a esa importante premiación y estar nominado es trascendental. Esperamos que nuestro trabajo sea ponderado, eso es lo primordial y exhorto a mis colegas a presentar buenos trabajos” agregó el cantante.