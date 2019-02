$!Maduro libera a Jorge Ramos y a los otros periodistas retenidos

Jorge Ramos narra los hechos

Ramos hizo contacto con la presentadora de Univisión Patricia Janiot por la vía telefónica y le narró cómo ocurrieron los hechos.

“Déjame primero decir que todo el equipo de Univisión ya se encuentra en el hotel. Estuvimos retenidos por más de dos horas dentro del Palacio de Miraflores, lo que ocurrió fue que teníamos una entrevista con el líder Nicolás Maduro y después de aproximadamente 17 minutos de entrevista a él no le gustó las cosas que le estaba preguntando sobre la falta de democracia en Venezuela, por la tortura, los prisioneros políticos, sobre la crisis humanitaria que están viviendo y se levantó de la entrevista después que le mostré vídeos de unos jóvenes comiendo de un camión de basura e inmediatamente después, uno de sus ministros, Jorge Rodríguez, vino a decirnos que la entrevista no estaba autorizada y nos confiscaron todo el equipo, no tenemos nada , se quedaron con las cámaras, se que quedaron con todo nuestro equipo, nos quitaron las tarjetas, la entrevista la tienen ellos, nos quitaron todos los celulares. Te estoy hablando de otro celular que no es el mío. No tenemos nuestro equipo, no tenemos la entrevista y después de eso nos mantuvieron separados durante dos horas y media en el Palacio de Miraflores (...) nos metieron en un cuarto de seguridad, apagaron las luces, nos arrancaron los celulares, nos quitaron el back pack (mochila), se quedaron muchas de nuestras cosas personales y acabamos de llegar al hotel. Así que esa es la situación”