$!Unos Globos de Oro con sabor latino de la mano de Penélope Cruz y Antonio Banderas

“De todas las ceremonias de premios que hay esta es realmente una de las más divertidas”, dijo la actriz Penelope Cruz, que acudió como nominada a la mejor actriz secundaria de una serie por su papel en “American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace”.

La española subrayó que una de las cosas más difíciles de interpretar a una persona real como Donatella Versace fue “intentar captar su esencia pero no hacer una imitación”.

Esta cuarta nominación para Cruz en los Globos de Oro coincide con la también cuarta candidatura de su compatriota Antonio Banderas, que opta a la estatuilla de mejor actor de una serie limitada por “Genius: Picasso”.

“Yo tengo un montón de nominaciones (a diferentes galardones) y muy pocas veces me he subido a recoger un premio, pero esas nominaciones se han producido en cuatro décadas. Y eso es lo que me gusta: el haber podido mantenerme durante cuatro décadas en la crema y haciendo buenos trabajos”, dijo Banderas.

El actor admitió su miedo previo por encarnar a su ídolo Picasso en esta serie, pero defendió que esta producción ha hecho un trabajo “serio, sólido y difícil de refutar”.

Junto a otros hispanos de relumbrón como Ricky Martin también se presentó hoy la novata Yalitza Aparicio, que ha conquistado los corazones de medio mundo con la película “Roma” del mexicano Alfonso Cuarón.

“Creo que aún no se nos quitan los nervios. Esta ceremonia es tan grande y tan hermosa que igualmente estamos disfrutando este momento”, dijo.

“Y aunque es la historia de Alfonso y es algo personal, ‘Roma’ tiene algo que conecta con tu propia vida y te remueve esas memorias que creías olvidadas”, consideró.