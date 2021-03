$!Alerta: República Dominicana se “sobregira” con sus cuentas de aguas subterráneas

Como medida a la situación de sequía, desde el Gobierno y a nivel particular, se recurrió al agua del subsuelo para suplir el servicio. Informaciones difundidas por el Indrhi en marzo de 2019 anunciaban la construcción de 2,076 pozos tubulares para cubrir el déficit de agua en zonas puntuales del país.

Reynoso Sánchez recuerda que zonas del este y parte del sur del país dependen mucho de los acuíferos, con extracciones constante mediante sistema de bombeo.

Cita los casos de los acueductos de San Pedro de Macorís, Hato Mayor, gran parte de La Altagracia y de la Romana, que dependen del sistema de bombeo. En el caso de las zonas hoteleras de Bávaro recurren a fuentes subterráneas casi en el 100 %.

“La extracción constante de las aguas ha provocado que baje el caudal de las aguas dulce del subsuelo, permitiendo la entrada del agua de mar (intrusión salina) en extensiones cada vez más largas tierra adentro”, dice.

En Boca de Soco, en el municipio Ramón Santana, de San Pedro de Macorís, la cuña de agua salada ha penetrado a unos 24 a kilómetros, según estudios realizados en 2010. También cita los casos de Brujuleas, Boca Chica, donde la penetración del mar alcanza entre 10 a 12 kilómetro; Bávaro, con unos 10 kilómetros, así como la zona de las Charcas y Hatillo, en Azua, con extensión similar.

“Cada vez que se desaloja una cantidad de agua dulce, el agua salada avanza en relación de 1 a 40; es decir, si el bombeo provoca un descenso del agua dulce de un metro, el agua salada avanza 40 metros”, explica Reynoso Sánchez.

A medida que la intrusión aumenta, disminuye el potencial de uso del recurso, pues el mar llena de cloruro al agua dulce, un problema del que los expertos vienen advirtiendo desde hace décadas.

Desde Santo Domingo hasta Cabo Engaño se extiende la Planicie Costera Oriental, considerado el principal acuífero existente en República Dominicana, con una recarga estimada de 1,100 millones de metros cúbicos (Mm3) de agua anualmente.

El geólogo Osiris de León, en el informe Diagnóstico del Agua en las Américas”, realizado por la Red Interamericana de Academias de Ciencia en 2012, advertía que la intrusión salina en la Planicie, sobre todo en Bávaro, “pone en peligro tanto el futuro abastecimiento de agua potable a este importante polo turístico regional como la propia expansión del polo”.

Advertencia similar hacía con anterioridad el Programa de la Nacionales Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su informe de Desarrollo Humano 2005. “Los nuevos desarrollos hoteleros, como Punta Cana, se encuentran amenazados por la degradación ambiental, debido al manejo insostenible de las aguas subterráneas. Además, la degradación ecológica limitará la capacidad de la industria turística para diversificarse hacia mercados de alta calidad”, señalaba.

De León también señalaba en 2012 que la falta de alcantarillados sanitarios ha llevado a ciudades como Santo Domingo a disponer las aguas de los inodoros a través de pozos filtrantes que descargan las heces fecales en las mismas fuentes subterráneas que se captan mediante pozos tubulares para consumo.

Nueve años después de esa publicación, el geólogo entiende que el problema se agrava, en parte, por el incremento del uso de las aguas subterráneas durante los recientes periodos de sequía.

“Cuando tú tienes una larga sequía, la hotelería no para, el urbanismo no para, y quien sufre es el acuífero que te está danto algo que es prestado, y que no ha recibido de la lluvia que es la recarga que le ayuda a mantener el nivel en condiciones óptimas para que se pueda aprovechar”, apunta.