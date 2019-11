$!AleXsandro Palombo retrata a Michelle Obama como víctima de violencia machista

Y a la presidenta del opositor Partido del Congreso en India, Sonia Gandhi -sin ningún vínculo familiar con el líder pacifista-; la exprimera dama de Estados Unidos, Michelle Obama; y Brigitte Macron, esposa del presidente francés.

En sus fotografías, todas ellas miran al frente, serias, en un primer plano que también deja entrever lesiones y marcas de dedos y de manos en los cuellos desnudos.

Sus rostros aparecen iluminados sobre un fondo negro y bajo la frase 'solo porque soy una mujer', mientras que en la parte inferior de la fotografía se pueden leer mensajes como 'soy una víctima de violencia machista', 'recibo un salario inferior', 'he sufrido mutilación genital', 'no tengo el derecho a vestir como quiero', 'no puedo decidir con quién me quiero casar' o 'fui violada'.

La campaña denuncia la lacra de la violencia machista y se puede ver en las redes sociales y en las calles de Milán, en los muros de Università degli Studi y también en los accesos a las estaciones de metro.

Con la elección de estas mujeres poderosas, Palombo ha querido demostrar que este drama es global y afecta a las mujeres de todo el mundo, con independencia de su estatus social, su procedencia o su religión, para generar una reflexión profunda en la sociedad y favorecer que los Gobiernos adopten medidas decisivas que pongan fin a este fenómeno, ha declarado el propio artista en la nota.

Palombo ya ha realizado en el pasado campañas similares y ha retratado también como víctimas de violencia machista a estrellas como Angelina Jolie, Miley Cyrus o Kim Kardashian. EFE