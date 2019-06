Lumy Lizardo explica razón de discusión con agentes de la Digesett

La actriz y humorista Lumy Lizardo denunció este jueves que fue tratada “como una delincuente” por agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) mientras cruzaba un semáforo a la derecha por la avenida Venezuela, en Santo Domingo Este.

Sin embargo, en el video que la artista compartió en vivo mediante sus redes sociales para denunciar el hecho, los agentes le reiteraron que ella “se fue en rojo” y que “cometió una infracción”, por lo cual debía entregar los documentos.

La actriz Lumy Lizardo andaba con su hija Lía.

Lizardo habló durante el programa radial El Mañanero y explicó que los oficiales al parecer estaban deteniendo a los conductores porque por esa zona sucedió el atentado contra David Ortiz, en una aparente confusión.

“Yo transitaba de este a oeste y doblé en la avenida Venezuela hacia la derecha. Cuando cambia el semáforo hay más carros delante de mí y yo veo como que están en un afán parando vehículos cerca de donde pasó lo de David Ortiz. Luego un Amet me detiene y me dice que yo me pasé en rojo. Yo le dije que no crucé la calle, sino que doblé a la derecha. Y le dije que me dejara orillarme cerca del banco, que era allí mi destino final. Pero después otro agente le empieza a dar patadas a mi vehículo y me exige que le muestre mis papeles”, narró la destacada humorista.

Dijo que salió de su vehículo a hablar con el agente y denunció que este le apuntó con su pistola y empezó a grabarla, por lo que ella decidió hacer una transmisión en vivo desde su celular agregando que la estaban tratando como una “delincuente”.

Dijo que se sintió agredida por los que deben poner el orden.

“Al final hablaron con el jefe de ellos y le dijeron mi nombre y este les ordenó que me dejaran ir, que no había ningún problema. Pero ya eso pasó”, concluyó sus declaraciones en el programa, dejando claro que el incidente no pasó a mayores.

Lizardo insistió en que ella dobló en verde y no cruzó la calle.