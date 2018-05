Fueron por lana...y ahora regresan por su pareja

SANTO DOMINGO. Dicen que lo bueno se repite, y precisamente apostando a eso, la obra “Cada oveja con su pareja” regresa a las tablas el próximo 24 de mayo al Palacio de Bellas Artes. El montaje es una reposición de la puesta en escena que realizara hace siete años Luis José Germán, la cual retoma el montaje que sus padres, Niní Germán y Josefina Gallart, realizaron en el 1981.

“Cada oveja con su pareja” es una comedia que cuenta la historia de Felipe y Henry (Kenny Grullón e Irving Alberti), dueños de una editorial al borde de la bancarrota. A pesar de ello, se las arreglan para conseguir un contrato con la escritora infantil de más éxito: Montalvo (Milagros Germán). La noche se complica cuando las parejas se encuentran en la misma casa por error, provocando un curioso enredo donde todo el que engaña acaba engañado. Todo esto sucede en presencia de un insoportable decorador, Oscar (Luis José Germán), que lo entorpece todo.

“Para mí esta es la mejor comedia de enredos que se ha hecho en el país”, así se expresa con orgullo Luis José Germán.

Para esta ocasión han incluido a nuevas figuras, como son Milagros Germán y Diana Filpo, esta ultima debuta en el teatro interpretando a Silvia, una ingenua empleada doméstica. Mientras tanto repiten Kenny Grullón, Hony Estrella, Pamela Sued y José Germán.

Pero, además del negocio familiar que forma parte de la trama, tras bambalinas también todo queda en familia. Este será el debut en el teatro de Luly Rocha, quien afirma que pensaba que el proceso iba a ser más difícil. “Es mi primera vez en el teatro y para mí es entrar por la puerta grande. Es una pieza increíble, y pensé que se me iba a hacer difícil memorizar mi texto, pero lo que se me ha hecho más difícil es concentrarme para no reírme con todos estos personajes. Hacemos muy buena química, todos somos muy buenos amigos”, afirma mientras se puede notar la complicidad entre ellos.

La obra se refresca con los nuevos integrantes, pero Germán, quien es el productor, apuesta a mantener la formula original. “Las interpretaciones obviamente son diferentes, porque cada actor aporta su toque, pero no se aleja mucho de lo que ya hemos presentado. Por ejemplo, Irving estará haciendo el personaje que interpretó Sergio Carlo, y ambos son muy diferentes. Irving es un actor un poco más sinvergüenza. En esta puesta en escena hemos apostado a conservar la coreografía y los desplazamientos de Enrique Chao, quien hizo el montaje. También hemos tratado de conservar a nivel actoral lo que se hizo en el 81”.

La dirección en esta ocasión es de Camilo Landestoy, y se une al elenco Miguel Lendor (Papachín) quien interpreta a Tony, un romántico empedernido, quien ha decidido tener una aventura en el momento y lugar menos indicado. Mientras que Hony repite interpretando a la sensual Miosotis, quien deslumbrará con su destape actoral.