“Si quieres ser un profesional tienes que hacer sacrificios”

SANTO DOMINGO. Por años Ray Rosario, mejor conocido como DR Ray, ha formado parte de la comunidad de los videojuegos y forjado una carrera como atleta en la creciente industria de los eSports. Asimismo, será uno de los gamers que participarán en el Game Over Tournament 2018, evento que se realizará los día 28 y 29 de abril, en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores.

—¿Cómo fueron tus inicios en el mundo de los gamers?

Cuando tenía 16 años unos jugadores de mi provincia, San Pedro de Macorís, se acercaron a mí y vieron el potencial en el juego King of Fighters ‘98. Inmediatamente ellos me acogieron y me trasladaron a Santo Domingo, donde conocí a la comunidad completa. En Santo Domingo se encuentran las grandes comunidades y ahí comenzó el nombre de Ray. Pero fue cuando salió el videojuego Smash Bros. Melee que me empecé a dar a conocer en toda República Dominicana. Jugaba con un personaje que no era tan común, que era Mario, y participaba en todos los torneos y los ganaba. Ahí comenzó a crecer el nombre de Ray por todas las provincias.

—¿Cómo es tu rutina de entrenamiento?

Actualmente le estoy dedicando entre cuatro a cinco horas, viendo videos y jugando con diferentes tipos de jugadores a corto plazo. Es decir, no enfocándome nada más en un solo personaje, lo que me ayuda a que a la hora de un torneo me adapte más rápido a un personaje.

—Tienes muchos años jugando, ¿hasta ahora cuál dirías que ha sido la competencia o concurso más importante en que has participado?

El más importante, aunque sea difícil de creer, no fue la competencia internacional de Capcom, fue una competencia local. Fue el torneo de Gamingspot en Omega Tech 2008, y en ese momento la rivalidad entre provincias era más tremenda que ahora. Gamingspot es una comunidad que hizo un torneo de Melee. Todo el mundo estaba enfocado en mí y la presión que sentí fue tan descomunal que no sé cómo pasó lo que pasó, pero gané ese torneo.

—¿Qué piensas del ambiente actual de los eSports en RD?

Desde el 2016 los pasos que ha dado, tanto nacional como internacionalmente, son gigantescos. La gente que no conoce los eSports, que no conoce los juegos, ahora mismo se están dando cuento de lo grande que es este mundo y ya tenemos apoyo. Eso es algo que me sorprende porque cuando comencé no había nada.

—¿Por qué elegiste especializarte en el juego Street Fighter V?

La comunidad, por eso lo elegí. Mi comunidad está apoyando Street Fighter V, mi gente está apoyando Street Fighter V, hay que jugar Street Fighter V, por eso me especialicé en él.

—¿Qué se necesita para ser un gran gamer?

Disciplina, práctica y dedicación, eso para mí es lo más importante. Como todo en la vida, no se puede tomar como un relajo. Tienes que aceptar que si quieres ser un jugador profesional, tienes que adaptarte a los sacrificios.

—¿Cuál ha sido el rival más grande al que te has enfrentado?

Habib Bashad (de San Pedro de Macorís), porque si una persona que no quiere jugar contigo y es mejor que tú, no hay forma de ganarle. Era alguien a quien que yo podía ganarle, pero cuando quería jugar con él no podía, tenía que jugar en torneos en los que él se inscribiera. He jugado mucho y en cada juego tengo una rivalidad, pero ese fue para mí tremendo.