Stephen King y Joël Dicker los nuevos favoritos de los lectores

Los que lideran en cada país

ALEMANIA

Ficción:

1.- Das Feld - Robert Seethaler (Hanser, Berlin)

2.- Die Tyrannei des Schmetterlings - Frank Schätzing (Kiepenheuer & Witsch)

3.- Es ist nur eine Phase, Hase - Maxim Leo, Jochen Gutsch (Ullstein)

4.- Kluftinger - Volker Klüpfel, Michael Kobr (Ullstein)

No ficción:

1. - Größer als das Amt - James Comey (Droemer)

2.- Der Ernährungskompass - Bas Kast (C. Bertelsmann)

3.- Jäger, Hirten, Kritiker - Richard David Precht (Goldmann)

4.- Mit 50 Euro um die Welt - Christopher Schacht (adeo)

Fuente: “Der Spiegel”

ARGENTINA

Ficción:

1.- “Las hijas del capitán” - María Dueñas (Planeta)

2.- “Mafalda, lo mejor” - Quino (Los libros más pequeños del mundo)

3.- “Bellas durmientes” - Stephen King y Owen King (Plaza & Janes)

4.- “Cuando fuimos los peripatéticos” - Hector Lozano (Planeta)

No ficción:

1.- “La filosofía en once frases” - Dario Gabriel Sztajnszrajber (Paidós)

2.- “Mujeres insolentes de la Historia” - Felipe Pigna (Emecé)

3.- “¿Para qué sirve la filosofía?” - Darío Gabriel Sztajnszrajber (Paidós)

4.- “Emoción y sentimientos” - Daniel López Rosetti (Planeta)

Fuente: Yenny-El Ateneo/tematika.com

BRASIL

Ficción:

1.- “Textos Cruéis Demais Para Serem Lidos Rapidamente” - TCD (Globo)

2.- “Ainda Sou Eu” - Jojo Moyes (Intrínseca)

3.- “Na Sombra do Mundo Perdido” - Ilko Minev (Buzz)

4.- “O Que o Sol Faz Com as Flores” - Rupi Kaur (Planeta)

No ficción:

1.- “Sapiens: Uma Breve História da Humanidade” - Yuval Noah Harari (L&PM)

2.- “O Inferno Somos Nós” - Leandro Karnal y Monja Coen (Papirus)

3.- “A Elite do Atraso” - Jessé Souza (LeYa)

4.- “Homo Deus: Uma Breve História do Amanhã” - Yuval Noah Harari (Companhia das Letras)

Fuente: Revista Veja

COLOMBIA

Ficción:

1.- “La mujer en la ventana” - A.J Finn - (Penguin Random)

2.- “El presidente ha desaparecido” - Bill Clinton/James Patterson - (Planeta)

3.- “El caso Fitzgerald” - Grisham John - (Penguin Random)

4.- “La noche que mataron a Bolívar” - Mauricio Vargas - (Planeta)

No ficción:

1.- “Historia de Colombia y sus oligarquías” - Antonio Caballero - (Planeta)

2.- “Historia mínima de Colombia” - Jorge Melo - (Oceano)

3.- “Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes” - Elena Favilli - (Planeta)

4.- “La llamada de la tribu” - Mario Vargas Llosa - (Penguin Random)

Fuente: Librería Nacional

ESPAÑA

Ficción:

1.- “La desaparición de Stephanie Mailer” - Joël Dicker (Alfaguara)

2.- “Con un cassette y un boli bic” - Defreds Jose. A. Gómez Iglesias (Espasa)

3.- “El proyecto de mi vida” - Megan Maxwell (Planeta)

4.- “El cuento de la criada” - Margaret Atwood (Salamandra)

No ficción:

1.- “Fariña: Historia e indiscreciones del narcotráfico en Galicia” - Nacho Carretero Pou (Libros del KO)

2.- “La voz de tu alma” - Laín García Calvo (Autor-editor)

3.- “Morder la manzana” - Leticia Dolera (Planeta)

4.- “En defensa de la ilustración” -Steven Pinker (Paidós Ibérica)

Fuente: La Casa del Libro

ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- “The President Is Missing” - Bill Clinton y James Patterson (Little, Brown & Co.)

2.- “The Outsider” - Stephen King (Scribner)

3.- “Something in the Water” - Catherine Steadman (Ballantine)

4.- “The Perfect Couple” - Elin Hilderbrand (Little, Brown & Co.)

No ficción:

1.- “Things That Matter” - Charles Krauthammer (Crown Forum)

2.- “Kitchen Confidential” - Anthony Bourdain (Bloomsbury)

3.- “12 Rules for Life” - Jordan B. Peterson (Random House)

4.- “Girl, Wash Your Face” - Rachel Hollis (Thomas Nelson)

Fuente: Amazon

FRANCIA

Ficción:

1.- “La dernière des Stanfield” - Marc Levy (Pocket)

2.- “Un appartement à Paris” - Guillaume Musso (Pocket)

3.- “Les legendaires - origines T.5; razzia” - Patrick Sobral y Nadou (Delcourt)

4.- “La tresse” - Laetitia Colombani (Lgf)

No ficción:

1.- “Un été avec Homère” - Sylvain Tesson (Des Équateurs)

2.- “Passeport; du ce1 au ce2” - Catherine Bessières (Hachette Education)

3.- “Passeport; du cp au ce1” - Philippe Bourgouint (Hachette Education)

4.- “Passeport; du ce2 au cm1” - Michèle Bacon (Hachette Education)

Fuente: Edistat

ITALIA

Ficción:

1.- “Il metodo Catalanotti” - Andrea Camilleri (Sellerio)

2.- “La scomparsa di Stephanie Mailer” - Joel Dicker (La nave di Teseo)

3.- “Le persiane verdi” - Georges Simenon (Adelphi)

4.- “Hippie” - Paulo Coelho (La nave di Teseo)

No Ficción:

1.- “I sette peccati capitali dell’economia italiana” - Carlo Cottarelli (Feltrinelli)

2.- “Le 10 parole latine che raccontano il nostro mondo” - Nicola Gardini (Garzanti)

3.- “La vita e i giorni. Sulla vecchiaia” - Enzo Bianchi (Il Mulino)

4.- “Felicità in questo mondo. Un viaggio alla scoperta del buddismo e della felicità” - Giuseppe Cloza (Ist. Buddista It. Soka Gakkai)

Fuente: Feltrinelli

MÉXICO

Ficción:

1.- “Los perros duros no bailan” - Arturo Pérez-Reverte (Alfaguara)

2.- “Las hijas del capitán” - María Dueñas (Planeta)

3.- “Ready Player One / Edición película” - Ernest Cline (Nova)

4.- “Una novela criminal” - Jorge Volpi (Alfaguara)

No ficción:

1.- “Fuego y furia en las entrañas de la Casa Blanca de Trump” - Michael Wolff (Temas de hoy)

2.- “¿Y ahora que México? México ante el 2018” - Universidad de Guadalajara (Debate)

3.- “2018 La salida” - Andrés Manuel López Obrador (Planeta)

4.- “El pueblo soy yo” - Enrique Krauze (Debate)

Fuente: Librerías El Sótano

PORTUGAL

Ficción:

1.- “Cebola crua com sal e broa” - Miguel Sousa Tavares (Clube do Autor)

2.- “A biblioteca dos livros proibidos” - Tom Pugh (Alma dos Livros)

3.- “Hippie” - Paulo Coelho (Pergaminho)

4.- “A casa de verão” - Jude Deveraux (Bertrand Editora)

No ficción:

1.- “Confia” - Sofia Ribeiro (Matéria Prima)

2.- “O meu coração só tem uma cor” - Joana Marques (Edições Contraponto)

3.- “A arte subtil de saber dizer que se foda” - Mark Manson (Desassossego)

4.- “Os ricos” - Maria Filomena Mónica (A Esfera dos Livros)

Fuente: Librería Bertrand

REINO UNIDO

Ficción:

1.- “The President Is Missing” - Bill Clinton & James Patterson (Century).

2.- “The Outsider” - Stephen King (Hodder).

3.- “The Blood Road” - Stuart MacBride (HarperCollins).

4.- “Forever and a Day” - Anthony Horowitz (Cape).

No ficción:

1.- “First Man In” - Ant Middleton (HarperCollins).

2.- “Arnhem” - Antony Beevor (Viking).

3.- “Mr Grumpy Nails Fatherhood” - Liz Bankes, Lizzie Daykin & Sarah Daykin (Egmont).

4.-”Spitfire” - John Nichol (Simon & Schuster)

Fuente: The Sunday Times. EFE