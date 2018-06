Vuelve SDQ Gastronómico versión 2018

SANTO DOMINGO. Con el propósito de seguir posicionando a República Dominicana como un destino gastronómico a nivel internacional, se realizará la segunda versión de SDQ Gastronómico 2018.

El evento culinario celebra además la declaración de República Dominicana como Capital Gastronómica del Caribe, distinción otorgada por la Academia Iberoamericana de Gastronomía y la Real Academia Española de Gastronomía, y se estará realizando desde el martes 26 de junio hasta el 11 de julio, en distintos escenarios de Santo Domingo, seleccionados por sus organizadores: la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES) y la Asociación Dominicana de Restaurantes (ADERES).

Esta fiesta a la gastronomía dominicana cuenta con una interesante agenda que se inicia con tres noches donde se realizarán The Gala’s Opening Dinner y The Gala’s Closing Dinner, el martes 26 y miércoles 27 de junio, respectivamente. Esta primera jornada cierra con The Tapa’s Night, el jueves 28, que contará con un show de tapas, brindis y música en vivo. Le seguirá el Restaurant Week, desde el lunes 2 hasta el domingo 8 de julio, un recorrido por más de 50 emblemáticos y reconocidos restaurantes de la ciudad que promete impresionar a los más exigentes paladares con exclusivas propuestas culinarias de degustación. A todo esto se suman talleres, cooking shows y conferencias con los más destacados gurús de la cocina local, quienes mostrarán su arte a distinguidos invitados internacionales que estarán degustando los platos de Quisqueya.

El evento culinario concluirá con The Awards, segmento de premiaciones y reconocimientos otorgados a los restaurantes por la Academia Dominicana de Gastronomía y los votos de los comensales.