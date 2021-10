$!Rodney Linares tiene una meta definida: dirigir en Grandes Ligas

Rodney Linares ha sido coach del equipo grande de los Rays de Tampa Bay y a futuro sabe bien lo que quiere.

“La meta es dirigir en Grandes Ligas. El coach que te diga que no es su meta, se está vendiendo corto”, dijo Linares al conversar con Diario Libre en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Linares es uno de los nombres que más suenan entre los coaches dominicanos con material para ser capataz en la Gran Carpa.

Pero los Rays no lo quieren perder, al menos no por el momento.

“Acabamos de acordar múltiples años con los Rays, me siento cómodo ahí y con Kevin (Cash). Entiendo que es un proceso, pero qué mejor cuna para dirigir que Tampa, de donde han salido tantos gerentes generales (para otros equipos)”, manifestó.

El estratega quisqueyano está cotizado en el mercado estadounidense y recientemente los Rays recibieron varias llamadas preguntando por la situación del petromacorisano con el equipo.

“Básicamente no para dirigir, pero sí había interés. No te dicen para qué, pero el gerente me informó que varias personas habían averiguado cuál era mi situación en Tampa y creo que por eso se dio el contrato multianual”, aseguró.