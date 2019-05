$!“Si yo le pago al que no se le debe, soy tan ladrón como el que va a cobrar”

El director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Francisco Pagán, afirmó que muchos contratistas, que durante años reclaman el pago de deudas a esa entidad, no cumplieron con la construcción de las obras contratadas y que en algunos casos son ellos los que le deben al Estado.

Explicó que con las supuestas deudas que reclaman algunos ingenieros se da una situación especial porque hay quienes reclaman en base a papeles, no a obras ejecutadas, terminadas.

Informó que, para evaluar y depurar los pagos, creó una unidad conformada por 47 profesionales jóvenes que se encargan de revisar, no los papeles, los contratos, sino lo que se ha hecho.

Señaló que en cuando llegó a la institución, hace cuatro años, vio la necesidad de crear esa unidad de revisión que la integran jóvenes de 22 y 24 años que comparan los contratos con las obras físicas.

Puso de ejemplo el caso de una empresa grande del país, que no identificó, que le exige el pago de la instalación de 112 puertas a una institución del Estado, pero que cuando se investigó en el campo solo había colocadas 14, es decir que le querían cobrar 98 puertas demás.

“Yo personalmente la verifiqué, porque ese grado de irresponsabilidad de los contratistas, y no sé de quién más, es inaceptable”, sostuvo Pagán al participar en el espacio Diálogo Libre.

Otro caso es el de una empresa que reclama el pago de 600 palmas africanas cuando en realidad solo fueron sembradas 423. También un contratista exige el pago de 36 millones de pesos por la construcción de 6,500 metros lineales de mármol y cuando se verificó en vez de mármol era cemento pulido, pero se quiere cobrar por lo primero.

“Ahora, qué pasa, si yo voy pago los 36 millones de pesos, si lo hago, soy tan ladrón como el que se lo va cobrar”, sostuvo.

Pagán informó que los estudios de investigación han determinado que en muchos casos son los ingenieros y arquitectos los que le deben al Estado y no como muchos de ellos reclaman, por lo que la OISOE ha utilizado algunos mecanismos para hacer que paguen.

Precisó en qué en muchos casos los reclamantes de deuda no pueden demostrar que se les debe y apelan a papeles y contratos firmados, pero que la unidad que creo y que hace el estudio de campo ha demostrado que una gran parte quiere cobrar un dinero que no se ha ganado.

“Uno me dijo: usted me debe cuatro mil millones de pesos, y yo le respondí, si no hay problema voy a investigar y luego le dije, mire siéntese ahí, yo a usted no le debo nada, usted tiene compromiso que cumplir aquí con eso que usted me está presentando. Me queda debiendo 50 millones de pesos, no tiene el dinero, pero tiene los equipos, mire ese camino vecinal, está programado y hay que hacerlo, hágalo por lo que usted debe”, narró.