$!“Actúe como un hombre”, le dice el padre de Meghan Markle al príncipe Enrique

Thomas Markle, el padre de la duquesa de Sussex, Meghan, señaló este sábado que seguirá hablando de Meghan si la duquesa y su esposo, el príncipe Enrique de Inglaterra, no comienzan a comunicarse con él en el futuro próximo, durante una entrevista con The Sun.

La duquesa de Sussex y su padre no mantienen comunicación desde la boda de Meghan con el príncipe Enrique, que tuvo lugar en mayo pasado. El príncipe Enrique ha instado a Thomas Markle a no hablar con la prensa. Sin embargo, Markle ha sido captado cooperando con un paparazzi.

“Seguiré hablando y probablemente lo haré más fuerte. El silencio de Meghan y Enrique empodera a todos los locos tuits e insultos contra mí y mi familia”, destacó el padre, instando al príncipe Enrique que “actúe como un hombre”.

“Él es humano al igual que el resto de nosotros. Creo que él siente que está por encima de todos los demás y que tiene derecho a hablar mal de la gente. Y no puedo aceptar eso. Parece arrogancia”, agregó Markle.

Sin embargo, el padre agregó que está dispuesto a reconciliarse con su hija y que espera el primer encuentro con su yerno.

“Si me llamara ahora mismo, simplemente diría ¿Cómo has estado? Me alegro de saber de ti”, subrayó. Según el padre, no hizo “nada para merecer este tipo de tratamiento”.

En mayo del año pasado, días antes de la boda de Meghan Markle con el príncipe Enrique, el padre de la novia reconoció que vendió a una agencia fotográfica imágenes suyas preparándose para asistir al enlace real. Después Markle declaró que no asistiría a la boda para no avergonzar a Meghan ni a la familia real británica. Desde aquel día, la relación con su hija se ha ido deteriorando.