$!Campaña de género que viste de rosa a militares causa polémica en Perú

Una campaña que vistió con mandil rosa a oficiales del Ejército Peruano para "sensibilizarlos y concientizarlos" en la lucha contra la violencia de género, ha desatado una polémica en Perú, donde un sector de la oposición política considera que implicó una "humillación" para los militares.



La iniciativa mostró a oficiales y suboficiales participando junto a la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, en la campaña "Hombres por la igualdad", que busca alentar a los hombres a ejercer "masculinidades igualitarias" en Perú, un país donde solo en 2018 se registraron 149 feminicidios.



Sin embargo, tras la difusión de las imágenes en las redes sociales del Ministerio de la Mujer, exministros de Defensa y congresistas del partido fujimorista Fuerza Popular y del Partido Aprista Peruano mostraron su rechazo.



El exministro Alberto Otárola expresó en Twitter su "protesta por estas imágenes" y dijo que no lo hacía "por machismo absurdo (...) sino por el enorme sentido del ridículo al que han sido expuestos" los oficiales.



Una posición similar mostró el también exministro Roberto Chiabra, un general retirado del Ejército, quien preguntó: "¿Cuál es el mensaje?", ¿Que si le pone a un hombre un mandil lo transforma a un defensor a muerte de una mujer?".



"Yo creo que estamos minimizando el problema y en esa forma de enfrentarlo generamos posición a favor y en contra", apuntó en la emisora RPP Noticias.



El congresista y portavoz fujimorista Carlos Tubino, un almirante retirado de la Armada, opinó que el acto fue "una vergüenza" y se declaró "sorprendido de ver cómo el Ejército se ha dejado llevar".



"La verdad es que estamos todos sorprendidos porque atrás de lo que esconde esa foto es seguir incrementando la ideología de género en el país", expresó.



De su lado, el parlamentario aprista Jorge del Castillo, quien preside la Comisión de Defensa, buscó al comandante general de la Policía Nacional, José Luis Lavalle, para "prevenirlo" ante la posibilidad de que eso también ocurra con su institución.



Lavalle había sido convocado por la Comisión de Mujer y Familia del Congreso, donde se revisó la denuncia de una presunta red de pornografía infantil que involucra a agentes de la PNP, así como un caso de feminicidio que necesitaba una explicación particular.



Del Castillo argumentó que le "chocó" ver las imágenes de los militares usando un mandil rosado sobre su uniforme y "bajo la foto de Francisco Bolognesi", el máximo héroe del Ejército peruano.



"No pues, eso es un exceso, completamente fuera de lugar y encima de rosado", dijo el congresista.



Al respecto, el congresista de la Bancada Liberal Alberto de Belaúnde enfatizó este jueves a Efe que la interrupción de Del Castillo a Lavalle "no respondió a alguna preocupación por las graves denuncias de pornografía ni del feminicidio".



Consideró que la polémica "demuestra justamente la importancia de la campaña", porque revela que existen "prejuicios basados en género", ya que antes hubo una campaña contra la anemia en la que se colocó a militares un mandil blanco, y "no generó ningún revuelo".



De Belaunde dijo que, por ese motivo, son "muy necesarias" las campañas de este tipo, porque "revelan el estado de la sociedad en términos de violencia", y porque "buscan la prevención".



"Hay personas que han reaccionado con total violencia por el tema de los mandiles. Me pregunto cómo reaccionarán ante una jefa que les exija más en el trabajo. O una novia que lo quiera dejar", anotó.



Ante la controversia generada, Montenegro defendió la campaña y pidió que la atención no se centre en el color de los mandiles, sino en el mensaje "hombres por la igualdad".



"El mandil es un símbolo. Felicito a todos los hombres que se ponen el mandil los sábados y domingos, que planchan, que cocinan. Que no se molestan si su esposa llega tarde del trabajo, porque nada justifica la violencia contra la mujer", concluyó.