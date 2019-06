$!Limpieza del Everest resulta en cuatro cadáveres y mucha basura

Una expedición especial del gobierno para la limpieza del Everest resultó en el retiro de 11.000 kilogramos de basura y cuatro cadáveres de la montaña más alta del mundo, informaron el miércoles las autoridades de Nepal.



El funcionario del Departamento de Turismo, Danduraj Ghimire, dijo que los participantes de la expedición pasaron varias semanas en las laderas del Everest recogiendo envoltorios de alimentos, latas, botellas y cilindros de oxígeno vacíos.



Parte de la basura fue trasladada por aire a Katmandú, donde fue entregada el miércoles a los recicladores en una ceremonia con la que concluyó oficialmente la campaña de limpieza. Las autoridades calificaron la misión de exitosa, pero agregaron que todavía hay que sacar más basura del Everest. Una parte está cubierta de nieve y sólo queda a la vista cuando sube la temperatura.



Las autoridades no han podido calcular exactamente cuánta basura hay en la montaña. La mayor parte está en los alrededores de los campamentos 2 y 3, donde los escaladores pueden descansar en el camino desde el campamento base hasta la cumbre de 8.850 metros (29.035 pies).



Ghimire dijo que los cuatro cadáveres quedaron expuestos tras el derretimiento de la nieve. Agregó que fueron llevados al campamento base y luego llevados a un hospital en Katmandú para su identificación. Los escaladores que luchan por descender con vida de la montaña a veces se ven incapaces de bajar los cuerpos de sus compañeros de equipo que murieron en la travesía.



Más de 300 escaladores han muerto en el Everest desde que fue conquistado por primera vez en 1953. No está claro cuántos cadáveres hay todavía en la montaña y los funcionarios dijeron que no tienen registros.



Cientos de montañistas, sus guías y otros ayudantes pasan semanas en el Everest cada primavera, que es la mejor temporada para escalar. Una gran cantidad de tiendas de campaña se erige en el campamento base a 5.300 metros (17.400 pies) durante tres meses entre marzo y mayo.