$!“Michael Jackson era atormentado por demandas de abuso sexual”, dice un primo

Keith Jackson, de 55 años, afirma sensacionalmente que el cantante es la verdadera víctima ya que, “temía por su vida” a causa de acusaciones similares y una vez le dijo: “La gente está predispuesta a hacerle daño”.

Hablando sobre el impacto que las acusaciones están teniendo en su familia, incluidos los niños Prince, 22, Paris, 20 y Prince “Blanket” Michael III, 17, y la madre enferma Katherine, 87, Keith continúa: “La familia está muy molesta porque su padre ya fue probado inocente. Realmente les ha hecho darse cuenta de que hay gente desagradable por ahí.”

“Katherine está muy molesta, están hablando de su hijo ... Estoy preocupado por ella”.

Y continuó: “Michael amaba a los niños, amaba a sus propios hijos y amaba a los niños en general como a los suyos. Es una pena que se haya ido y que la familia tenga que defenderlo ahora.”

“Michael donó millones de dólares para tratar de ayudar a las personas, salvar vidas de niños y ayudar a pacientes con cáncer”, agregó.

La película de cuatro horas dividida en dos partes ni siquiera se ha proyectado en el Reino Unido, sin embargo, un breve tráiler con los acusadores Wade Robson y James Safechuck ha sido suficiente para que la gente cuestione la verdad.

Para los fanáticos devotos de Jackson, el canal 4 y la inminente transmisión de HBO serán devastadores. Arrasará recuerdos dolorosos de su caso en la corte de alto perfil cuando fue absuelto de abusar del sobreviviente de cáncer adolescente Gavin Arvizo, que entonces tenía 13 años, en 2005.

Esas acusaciones descarrilaron su carrera a pesar de que fue absuelto de los nueve cargos de abuso de menores.

Keith ya había visto a Michael pelear durante el infame juicio. Se había alojado en Neverland justo antes de que la policía lo allanara en 2003 como parte de la investigación criminal sobre las denuncias relacionadas con Arvizo.

Keith recuerda: “Michael me dijo: ‘La gente está allí para buscarme, me están persiguiendo’. Y en otra ocasión me dijo: ‘La gente miente sobre mí y estoy harto de eso’”.