$!Un rayo mata a dos jirafas en un parque de atracciones de Florida

Las autoridades del parque de atracciones Lion Country Safari, en el condado floridano de Palm Beach (EEUU), confirmaron este martes la muerte de dos jirafas a causa del impacto de un rayo.



Por medio de una publicación en su página de Facebook, el parque, ubicado en la localidad de Loxahatchee, confirmó la muerte de Lily y Jioni, dos "encantadoras y carismáticas" jirafas que pastaban en su hábitat dentro del parque y fueron impactados por un rayo durante una tormenta registrada seis semanas atrás.



"Los recientes resultados de la patología confirman que las jirafas fallecieron como resultado del rayo" y de forma instantánea, señaló por medio de un comunicado el parque, que agregó optaron por esperar las pruebas para dar a conocer el suceso de manera pública.



Portavoces del parque, de 600 acres de extensión y en donde los animales no se hallan en jaulas, señalaron que como parte del protocolo para casos de tormentas el día del suceso habilitaron un refugio, aunque es potestad de los animales si quieren guarecerse ahí o no.



Lion Country Safari anunció que va a revisar sus políticas y procedimientos para la seguridad de los animales en caso de tormentas y desastres naturales, aunque, como en estos casos, "si ellos no eligen el refugio no es mucho lo que se puede hacer", según señalaron portavoces del parque.



Lily, de 10 años, y Jioni, de uno, eran parte de un grupo de jirafas y tras su deceso quedan ahora 18 de estos animales en el parque, ubicado al oeste del Condado de Palm Beach, informa el medio local WPTV.



Florida registra una fuerte temporada de lluvias y tormentas que ha ocasionado muertes como la del pasado domingo, cuando un rayo alcanzó en el casco a un hombre que viajaba en moto por la autopista interestatal I-95, en la zona nororiental del estado.



El hombre de 45 años, que vivía en Carolina del Norte, fue declarado muerto en el lugar del accidente que obligó a mantener cerrados los tres carriles de la autopista en uno de sus sentidos durante más de una hora.



Según el Servicio Meteorológico Nacional, un promedio de 49 personas mueren al año a causa de la caída de rayos en el país y centenares resultan heridas y sufren daños principalmente neurológicos por el resto de sus vidas.