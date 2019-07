$!Usuarios se burlan con memes de la caída de WhatsApp, Facebook e Instagram

La petición más recurrente a modo de broma en las publicaciones, es que Mark Zuckerberg , propietario de estas plataformas sociales, no se le ocurra comprar Twitter .

Aunque las fallas del servicio a nivel global en las redes sociales son algo relativamente habitual, no es tan común que el servicio se interrumpa en tantas al mismo tiempo y siempre causa revuelo entre los internautas, que normalmente acuden a las plataformas no afectadas (en este caso, Twitter) para expresar su insatisfacción.

Los principales países afectados por el fallo, fueron República Dominicana, Argentina, Colombia, Brasil, Estados Unidos, y una parte de Europa, como Alemania, Holanda y Oceanía , según reveló el sitio de monitoreo Down Detector.

El problema más común de los usuarios según sus comentarios fue la imposibilidad o dificultad de cargar y descargar imágenes, y algunos también indicaron que estaban teniendo problemas con las retransmisiones de video en directo a través de Facebook Live.



"Puedo ver algunas, pero no todas las imágenes y memes de los mensajes compartidos por otros usuarios. No puedo colgar ninguna fotografía o meme. Creí que era mi ordenador que estaba haciendo cosas raras, pero ya veo que no", indicó uno de los usuarios.