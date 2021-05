¡Visita los tesoros del Este!

La frase que forma parte de los criollos en cada rincón, “República Dominicana lo tiene todo”, es más que cierta. Y cada vez cobra más sentido cuando conocemos nuevos destinos.

Un grupo de comunitarios de San José de Ocoa se propuso en el “4to Rally El Pinar 2021” una misión: conocer un poco más del Este, específicamente las provincias Monte Plata, Hato Mayor y El Seibo.

El resultado: más de 70 vehículos debidamente identificados recorrieron 667 kilómetros, partiendo de Rancho Arriba, en San José de Ocoa y continuaron rumbo al norte por Piedra Blanca, en Bonao, Maimón, en dirección al este de la media isla, Yamasá, Monte Plata, Bayaguana, Hato Mayor, Sabana de la Mar, Miches, El Seibo, Consuelo, San Pedro de Macorís hasta retornar a Santo Domingo.

¡Tres días no son suficientes para recorrerlo todo! En Tiempo Libre te mostramos lo que no te puedes perder. Es imprescindible hacer el viaje con todas las medidas de precaución, vehículo todoterreno, alimentos, tener sumo cuidado con las curvas, no rebasar y, sobre todo, cuidar nuestro medio ambiente.